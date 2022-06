112 neue Corona-Fälle seit Montag meldet das Germersheimer Gesundheitsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 1289 bestätigte positive Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 44.634 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemie-Beginn liegt derzeit bei 209 (Stand 21. Juni, 12 Uhr). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmittag mit 412,4 (402 am Montag) an.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3327 Infizierte seit Beginn der Pandemie/116 aktuell infizierte Personen/3186 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 6373/190/6167/16

VG Kandel: 4915/128/4769/18

VG Jockgrim: 6049/199/5817/33

VG Rülzheim: 5433/202/5211/20

VG Bellheim: 4808/128/4643/37

Germersheim: 7973/150/7795/28

VG Lingenfeld: 5756/176/5548/32

Kreis GER: 44634/1289/43136/209.