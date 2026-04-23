Zu einem Defekt an der Hauptversorgungsleitung von Jockgrim nach Wörth war es in der Nacht auf Donnerstag gekommen. Zirka 1,1 Millionen Liter Wasser liefen in einen Entwässerungsgraben. Daraufhin hatte der Zweckverband Germersheimer Südgruppe die Feuerwehr Wörth um Amtshilfe gebeten, teilt diese in den sozialen Medien mit.

Um den Schaden zu beheben musste der Bereich um die Schadstelle trocken gelegt werden. Hierzu war die Verbindungsstraße (L540) nach Jockgrim in beide Fahrtrichtungen gesperrt, eine Umleitung führte durch das Industriegebiet Niederwiesen. Die Feuerwehr unterstützte die Arbeiten mit einer Pumpe und konnten so bis 14 Uhr insgesamt 360.000 Liter Wasser umpumpen. Die Wasserversorgung ist laut Feuerwehr durch eine zweite Versorgungsleitung sichergestellt.