Der Landkreis Germersheim erhält für die Schulen 11.500 Mund-Nasen-Schutz-Masken. Außerdem bekommt der Kreis für die Schulen 1.900 Liter Desinfektionsmittel. Das teilte die Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche (SPD) jetzt mit.

Jeder Schüler bekommt an dem ersten Tag, an dem er nach der Schließung der Schulen wegen der Corona-Pandemie, wieder die Schule besucht, eine Maske gschenkt, sagt Rehak-Nitsche. Grundsätzlich liege es in der Verantwortung der Eltern, dass Schüler während des Unterrichts eine Maske tragen. Die wiederverwendbaren Stoffmasken könnten bei 60 Grad in der Waschmaschine gereinigt werden.

Für die Schüler in Rheinland-Pfalz sind insgesamt 430.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken und rund 70.000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt worden.