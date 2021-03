Erneut ist ein Mensch an oder mit Covid-19 gestorben. Das meldet das Gesundheitsamt in Germersheim. Damit gibt es 107 Todesfälle im Landkreis, die in Verbindung mit dem Coronavirus stehen. Aktuell gibt es im Kreis Germersheim 359 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich laut Kreisverwaltung auf 3861 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit Montag sind es 18 Fälle mehr, Stand 16. März.

Im Friedenskindergarten in Wörth sind zwei Personen positiv getestet worden. Die Gruppen sind dem Gesundheitsamt zufolge in Quarantäne.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut dem Landesuntersuchungsamt bei 104,6. Diese Zahl gibt an, wie viele neu positiv Getestete es binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Menschen im Landkreis gibt.

Statistik

VG Hagenbach: 283 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/15 aktuell positiv Getestete/249 Genesene bzw. nicht mehr Positive/19 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 581/63/512/6

VG Kandel: 367/51/312/4

VG Jockgrim: 408/64/333/11

VG Rülzheim: 380/30/343/7

VG Bellheim: 442/20/394/28

Germersheim: 797/60/723/14

VG Lingenfeld: 603/56/529/18

Kreis GER: 3861/359/3395/107