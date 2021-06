Wasser zum Spielen, Klettermöglichkeiten, Bäume und Schatten: Das sind die größten Wünsche der Kinder für den Spielplatz Waldstraße in Hagenbach, wie aus einer Befragung hervorgeht, die Stella Friede vom Planungsbüro Gartenspielraum am Donnerstag dem Stadtrat vorgestellt hat. Die Wünsche und Anregungen der 106 beteiligten Kinder und Eltern fließen nun in Friedes Planungen mit ein. Der Stadtrat hat ihr einstimmig grünes Licht gegeben, einen Entwurf zu erstellen, dessen Umsetzung maximal 50.000 Euro kostet. Präsentiert werden soll der Vorschlag in der Sitzung am 9. September.