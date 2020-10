Aktuell gibt es 105 bestätigte positive Fälle von Covid-19-Erkrankungen im Landkreis Germersheim (Stand: Freitag, 13 Uhr). Insgesamt positiv getestete Personen seit Ausbruch: 522. Als genesen gelten 408 Menschen, an oder mit Covid 19 verstorben sind 9 Personen. Der Kreis rutschte damit in den Risikobereich „Rot“ und gilt mit einer Inzidenzzahl von 55,8 als Risikogebiet. Es sei im Kreis kein echter Hotspot für Infektionen auszumachen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Donnerstagabend im Anschluss an die Telefonkonferenz mit dem Krisenstab des Landes.

Der Ausbruch im Neuburger Pflegeheim sei nur ein kleiner Infektionsherd gewesen. Leider habe es drei Todesfälle gegeben. Die anderen Bewohner und Mitarbeiter seien auf dem Weg der Besserung oder schon negativ getestet. „Im ganzen Kreis gibt es einen diffusen Eintrag von Corona“, sagte Brechtel. „Fast jede Ortschaft hat ein, zwei positiv getestete Bewohner. Da lässt sich nichts zuordnen.“

Die Einordnung als Risikogebiet hat einige Konsequenzen. Von 26. Oktober bis zunächst 8. November gelten abweichend von der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes angepasste Schutzmaßnahmen für den Landkreis Germersheim. Bei Veranstaltungen im Freien dürfen nur noch maximal 250 Personen anwesend sein (bisher 500), bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen höchsten 75 (bisher 250). Zwischen 23 und 6 Uhr gilt ein Ausschank- und Abgabeverbot von alkoholhaltigen Getränken. Buffets in gastronomischen Betrieben sind verboten.

Sport im Freien dürfen maximal 30 Personen umfassende Gruppen betreiben, in Innenbereich gilt eine maximale Gruppenstärke von 5 Personen. Zuschauer im Trainingsbetrieb sind nicht gestattet, im Wettkampfbetrieb dürfen im Außenbereich bis zu 100 Zuschauer anwesend sein. Die Durchführung von Wettkampfsimulationen sowie Kontaktsport sind nicht zulässig. Der Wettkampfbetrieb im Freien bleibt zunächst aufrechterhalten. Duschen und nicht räumlich getrennte Umkleiden dürfen nur von einer Person zeitgleich genutzt werden.

Generell müssen die geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Darüber hinaus gelten für zahlreiche Einrichtungen wie Sport- und Wellnessstätten, Spielhallen und Internetcafés angepasst Personenbegrenzungen.

Wenn der Kreis über mehrere Tage im roten Bereich bleibt und keine Entspannung absehbar ist, werden die Einschränkungen noch enger gefasst. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Detaillierte Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des Landkreises: https://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/Kreisverwaltung/Coronavirus%20(SARS-CoV-2)/Coronavirus%20(COVID-19)/

