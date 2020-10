103 kontrollierte Fahrzeuge, ein unter Drogen stehender Autofahrer, Betäubungsmittel-Funde in zwei Autos sowie 10 Verwarnungen, weil Autofahrer keinen Gurt angelegt hatten und Autofahrer ohne Führerschein. Das ist die Bilanz der vierstündigen länderübergreifenden Polizeikontrolle am Montagabend. Die Dienststellen in Germersheim und Philippsburg kontrollieren seit vielen Jahren den Verkehr auf der B35. Diesmal wurde der Schwerpunkt auf die Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen gelegt. Zudem wurde ein besonderes Augenmerk, gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit, auf die Bekämpfung der Eigentumskriminalität gerichtet.