Erika Röller ist die älteste Rülzheimerin und feiert heute ihren 102. Geburtstag. Seit August 2017 lebt die rüstige Seniorin im Seniorenheim der Braun´schen Stiftung.

Die Jubilarin wurde am 20. Oktober 1920 in Gießen geboren. Nachdem ihr Vater früh verstorben war, zog sie 1924 mit ihrer Mutter nach Frankfurt am Main. Da sie nach Abschluss der Volksschule keine Lehre antreten konnte, arbeitete sie zunächst in einer Fabrik und dann 18 Monate beim Arbeitsdienst am Ammersee in der Landwirtschaft. Nach ihrer Rückkehr nach Frankfurt arbeitete sie auch dort zunächst in der Landwirtschaft, dann für ein Jahr im Offizierskasino. Dort lernte sie auch ihren ersten Mann kennen, mit dem sie nach Wiesbaden zog. Er verstarb 1970 an einem Herzinfarkt. Mit Bekannten, die Verwandte in Neupotz hatten, kam sie zu einem Besuch in die Pfalz, wobei sie ihren späteren zweiten Mann Josef kennenlernte. Da sie zunächst nicht in die Pfalz umsiedeln wollte, ging ihr „Seppl“ mit nach Wiesbaden und arbeitete dort als Portier. 13 Jahre später zogen die Beiden nach Rülzheim. Am 2. März 1973 wurde geheiratet. Zunächst wohnte das Paar in der Jahnstraße, zum Schluss in der St. Diethard-Straße. Ihr Mann verstarb 2002. Als sie sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr selbst versorgen konnte, zog Erika Röller im August 2017 ins Rülzheimer Seniorenheim. Eigene Kinder hat sie nicht, wohl aber zwei Stiefkinder, vier Stief-Enkel und drei Stief-Urenkel.