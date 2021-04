Aus dem vom Land angekündigtem Sonderkontingent an Impfdosen erhält der Kreis Germersheim 1000 Stück. Diese müssen direkt am Wochenende verimpft werden. Das bedeutet, dass zu den bereits geplanten Terminen noch zirka je 500 Impfungen am Samstag und am Sonntag dazu kommen, teilte eine Sprecherin des Landkreises am Donnerstag mit. Am Wochenende sind damit im Impfzentrum für die Südpfalz im Wörther Hafengebiet etwa 3000 Impfungen geplant.

Nach einem entsprechenden Testlauf vor Ostern ist das Impfzentrum nun auf einen Betrieb unter „Volllast“, also einen Zwei-Schicht-Betrieb bei fünf Impfstraßen, vorbereitet. Derzeit wird je nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen im Ein- oder Zweischichtbetrieb gearbeitet. Ein Zusammenhang zum Impfstart bei den Hausärzten sei nicht direkt erkennbar, so die Kreis-Sprecherin. Zwar werden einzelne Termine abgesagt mit dem Verweis darauf, sich beim Hausarzt impfen lassen zu wollen. Allerdings habe es auch bisher schon tägliche Schwankungen gegeben.

Nachdem in der Woche nach Ostern 3769 Menschen in Wörth geimpft wurden, sind für nun für den Zeitraum zwischen dem 12. und 18. April 6242 Impfungen geplant. Zwischen dem 19. und 23. April sind derzeit insgesamt 3355 Termine vorgesehen. Während des „Stresstests“ vor Ostern wurden an einem einzigen Tag über 2200 Menschen in Wörth geimpft.