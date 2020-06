Vielleicht habt ihr sie auch schon in eurem Ort gesehen: Steinschlangen schlängeln sich derzeit über viele Plätze. Bunte und toll bemalte Steine liegen dabei eng beieinander. Auf manchen sind Sprüche geschrieben, die besonders in der Zeit, in der es Einschränkungen aufgrund des Coronavirus gibt, Mut machen sollen. Auf anderen steht etwas lustiges oder eine Erinnerung, zum Beispiel an einen sportlichen Erfolg. Oft sind es aber auch Comicfiguren, die all denen Freude machen sollen, die sich die Schlange näher anschauen.

Auch in Maximiliansau gibt es solch eine Steinschlange. Ihr findet sie auf dem Platz vor der Tullahalle, also direkt neben der Grundschule. Dort kommen viele Menschen vorbei, darum fand Elke Rinnert dies einen guten Platz für die Schlange. Sie hat die ersten drei Steine gelegt. Das war am 16. April. „Der nächste Stein kam von Paul, meinem Enkel“, erzählt Elke Rinnert. Mittlerweile ist die Schlange in Maximiliansau über 1000 Steine lang. Diese haben natürlich nicht alle Elke und ihre Familie bemalt. Jeder darf bei den Steinschlangen mitmachen. Ganz viele Leute haben hier Steine ausgelegt – manche nur einen, andere ganz viele. „Jemand hat dann Steine mit Nummern eingefügt – also zum Beispiel für den 100. Stein oder die Nummer Tausend“, freut sich Elke Rinnert. Die Idee für die Maximiliansauer Schlange hatte Elke Rinnert bei einem Spaziergang in Hagenbach, wo sie ein solches Kunstwerk sah. Und da sie gerne kreativ arbeitet, ging sie selbst ans Werk.

Wenn ihr die Schlange in Maximiliansau besucht, könnt ihr übrigens einen ganz besonderen Stein finden: Einen Nils-Nager-Stein! Ich weiß nicht, wer mich da so toll porträtiert hat, aber ich habe mich sehr gefreut. Und ich bin gespannt, ob mich alle Kinder finden.