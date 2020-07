1000 verkehrstüchtige Fahrräder hat die Fahrradausgabe der Wörther Tafel mittlerweile an Bedürftige ausgegeben. Das erfuhren Frauen der KFD St. Theodard Wörth bei einem Informationsbesuch der Tafel in Wörth. Tafel-Vorsitzende Uschi Bisanz und ihre Stellvertreterin Brigitte Fuhr erläuterten den Sinn und Zweck sowie die Arbeitsabläufe ihrer Einrichtung. Große Aufmerksamkeit zollte man den Ausführungen von Peter Wolters, zuständiges Vorstandsmitglied für die Fahrradausgabe und Fahrradreparaturwerkstatt. 1000 verkehrstüchtige Fahrräder hat er zwischenzeitlich an Bedürftige übergeben. Beim Abschied hinterließ die KFD eine Geldspende von 200 Euro.