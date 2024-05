Zur Unterstützung des renommierten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ übergab die Sparkasse Südpfalz eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Leiterin des Regionalwettbewerbs Südpfalz Susanne Roth-Schmidt. Der Wettbewerb dient der Findung und Förderung musikalischer Talente. Mit ihrer Spende will die Sparkasse begabte Kinder und Jugendliche in der Region unterstützen. In Germersheim findet der Jugendwettbewerb seit 2003 statt. In diesem Jahr nahmen rund 50 Kinder und Jugendliche daran teil, informierten Sparkasse und Roth-Schmidt.