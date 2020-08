Die Pfalzwerke AG übergibt 1000 Euro Spendenschecks für Organisationen und Vereine in Corona-Not.

Die Pfalzwerke fühlen sich als größter Energieversorger der Pfalz und des Saarpfalz-Kreises der Region besonders verbunden und engagieren sich für Vereine in sportlichen, sozialen und kulturellen Bereichen. Vereine und soziale Einrichtungen leiden besonders unter der Pandemie und den damit einhergehenden Schließungen, Arbeitsausfällen und Kontaktverboten. In einem Losverfahren konnten sich Interessierte im Netzgebiet der Pfalzwerke-Gruppe für 10 x 1000 Euro-„Heldenpakete“ bewerben. Am Dienstag fand die vorletzte von zehn Übergaben der Spenden statt beim TV Schwegenheim.

Cornelia Wolff (Vorsitzende TV Schwegenheim): „Das Geld kommt uns in dieser schwierigen Lage sehr gelegen. Wir werden es vor allem in präventive Corona-Maßnahmen wie Desinfektionsmittel und Co. für unsere Vereinsmitglieder investieren, um einen möglichst reibungslosen Trainingsbetrieb gewährleisten zu können.“