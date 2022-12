Ein Wichtel hat eine Sternenspur gelegt, ein verlorenes Schaf sucht seinen Hirten und ein Nachtwächter sagt die Zeit an: Die Waldweihnacht in Hördt hält viele Überraschungen für die Besucher bereit. Sie beginnt am Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr, am Wanderparkplatz in der Rheinstraße (Einstieg zum Treidlerweg). Der Adventsweg, der mit 100 Lichtern beleuchtet ist, hat eine Länge von rund 600 Metern. Die Teilnehmer können ihn zunächst auf eigene Faust erkunden. Man begegnet einer Geschichtenerzählerin und Maria und Josef auf ihrer Reise Richtung Betlehem. Der Musikverein Harmonie untermalt die Szenerie des Weges, der in die Rheinaue führt. Die Gäste werden gebeten, eine Laterne und einen Becher für den abschließenden Umtrunk mitzubringen und den Wald leise zu erkunden. Ab 19 Uhr geht es weiter zum Festplatz am Schützenhaus. Dort gibt es ein Lagerfeuer mit Stockbrot, Punsch, Glühwein, Liedern und Saxophonmusik. Die Waldweihnacht ist kostenlos, Spendenkassen sind aufgestellt. naf