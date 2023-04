Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Abend des 18. August 1920 – vor also genau 100 Jahren – erleuchteten 16 elektrische Laternen erstmals die Ottersheimer Dorfstraßen, womit ein besonderes Kapitel im technischen Fortschritt in der Gemeinde und im Alltag der Einwohner seinen Anfang nahm.

Bis zu diesem 18. August vor 100 Jahren dienten Kerzen aus Bienenwachs und kleine Lampen mit Pflanzenöl oder Tierfett als häusliche Lichtquellen. Auch deshalb richtetet sich der Tagesablauf