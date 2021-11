Nachdem das Baugebiet „Mühlsändelwiesen“ voll bebaut ist, kann der Straßenendausbau vorgenommen werden. Der Gemeinderat soll bei seiner Sitzung am Montag darüber entscheiden.

Mit dem Bebauungsplan „Mühlsändelwiesen“ hat die Gemeinde Baurecht für ein Wohngebiet geschaffen. Auf der Grundlage der durchgeführten Vermessungsarbeiten sowie den geo- und umwelttechnischen Baugrunderkundungen wurden vom Ingenieurbüro Clade Vorentwurfsunterlagen zum Straßenendausbau erstellt.

Die Wohnstraße soll in Pflasterbauweise ausgeführt werden. Es ist geplant, die Pflasterfläche der Fahrbahn so wie bereits im Bereich „Alte Mühlgasse“ ausgeführt. Der Ausbau der Wohnstraße erfolgt auf einer Länge von 86 m mit einer mittleren Breite von 4,25 m. Das Niederschlagswasser soll in einer separaten Regenwasserleitung gesammelt und dem Klingbach-Mühlgraben zugeführt werden. Die Kosten für den Ausbau der Straßenfläche belaufen sich auf 100.000 Euro. Der Rat soll beschließen, diese Baumaßnahme öffentlich auszuschreiben.

Termin

Gemeinderatssitzung, Montag, 8. November, 19 Uhr, Dampfnudel. Themen: Pendler-Radroute Schifferstadt-Speyer-Wörth; Kreditaufnahme der Gemeinde für 2020; Bebauungsplan Südhang und Mittlere Ortsstraße; Auftragsergaben Neubau Kindergarten „Villa „Zauberwald“; Endausbau Neue Mühlgasse, Einwohnerfragestunde.