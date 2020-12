Gutes Lüften können die Geräte nicht ersetzten. Und dennoch sind Landrat Fritz Brechtel (CDU) und Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) sehr froh, darüber, dass jetzt die ersten zehn Luftreinigungsgeräte für Schulen da sind und möglichst noch während des Lockdowns installiert werden. An welchen Schulen ist noch offen.

Vorgesehen sind diese Geräte für Räume, die schlecht belüftet werden können. Kurz vor Weihnachten übergab der Geschäftsführer der Firma GMS aus Jockgrim, Markus Gebhart, die ersten mobilen Luftreinigungsgeräte an den Landkreis. „Die Luftreinigungsgeräte sind für unsere Schulen ein weiterer Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und gleichzeitig ein Stück zusätzlicher Schutz in Schulen, wenn der Präsenz-Unterricht wieder aufgenommen wird. Unabdingbar sind aber weiterhin die bisher schon gültigen Hygieneregeln- und Konzepte wie Maske, Abstand, Lüften und Händewaschen bzw. –desinfizieren“, so Buttweiler.

Die Kreisverwaltung habe sich nach intensiver Recherche über mobile Luftreinigungsgeräte für ein geschlossenes Deckensystem entschieden, heißt es in der Pressemitteilung. Hierbei werde zunächst die virenbelastete Raumluft über eine Öffnung des Gerätes angesaugt. Anschließend passiere die belastete Raumluft auf einer Länge von 90 Zentimetern drei UV-C-Röhren. Die UV-C-Strahlung inaktiviere Bakterien und Viren und sorgt laut Hersteller dafür, dass die ausströmende Luft zu 99,7 Prozent keimfrei ist.

„Mobile Luftreinigungsgeräte können in schlecht belüfteten Räumen einen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten, allerdings ersetzen sie in keiner Weise das natürliche Lüften. Auch sind die Geräte nicht für einen flächendeckenden Einsatz in Klassenräumen konzipiert und sinnvoll“, so Buttweiler, der dabei auf Informationen beispielsweise des Bundesumweltministeriums verweist.

Noch sei nicht endgültig geklärt, welche Schulen die ersten Geräte erhalten und für welche Schulen weitere geordert werden müssen. „Wir stehen diesbezüglich in Kontakt mit den Schulleitungen“, sagte Landrat Brechtel. Die Kosten für die ersten zehn Geräte belaufen sich auf circa 20.000 Euro, ob eine Förderung durch das Land ist, stehe noch nicht fest.