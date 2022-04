Zur Feier des 10-jährigen Bestehens des Outletcenters können Besucher bei einem Workshop mit dem französischen Künstler Pierre Estève mitmachen. In diesem geht es um sein Umweltprojekt „Flowers of change“. Mit seinem globalen partizipativen Kunstwerk ruft Pierre Estève die Menschheit auf, Plastikmüll aus den Ozeanen und von der Erdoberfläche zu verbannen. Aus recycelten PET-Flaschen schafft der Künstler tausende „Blumen des Wandels“. Die Besucher sind eingeladen am Ostersamstag, 16. April, von 10 bis 18 Uhr an einem der kostenlosen Workshops mit einer Dauer von je 45 Minuten teilzunehmen. Sie finden in französischer und deutscher Sprache statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: roppenheim.thestyleoutlets.fr.