Vermutlich weil eine 10-jährige Radfahrerin die rote Ampel an einem Gleisübergang missachtete, stieß sie am Montag gegen 15.25 Uhr mit einer Straßenbahn zusammen. Das Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Frontbereich der Straßenbahn jedoch nur leicht verletzt, sie zog sich einige Schürfwunden zu, wurde jedoch vorsorglich in der Kinderklinik behandelt. Von den Fahrgästen in der Straßenbahn verletzte sich niemand. Der Zusammenstoß ereignete sich am Bahnübergang Kriegsstraße/Mühlburger Feld. Der Bahnverkehr auf diesem Streckenabschnitt konnte um 15.50 Uhr wieder aufgenommen werden.