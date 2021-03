Endgültig verabschiedet hat der Stadtrat Wörth den Bebauungsplan „Im Wiesengrund Teil B“ im Ortsteil Büchelberg. Damit ist der Weg frei für ein neues Baugebiet.

Der Beschluss erfolgte einstimmig. Das Verfahren ist damit abgeschlossen – nach einem „sehr aufwendigen Prozess“, so Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Bereits im Jahr 2010 hatte sich der Stadtrat darauf verständigt, nach „Teil A“ den „Teil B“ zu realisieren. Wegen der „landespflegerisch äußerst sensiblen Lage“, wie es in den Unterlagen heißt, zog sich das Verfahren.

Das neue Baugebiet schließt nördlich an die Straße „Am Schmiedbrunnen“ an. Es geht um rund 6500 Quadratmeter Fläche, wovon etwa 4000 Quadratmeter als Bauland, der Rest für Straßen oder Grünflächen zur Verfügung stehen sollen. Vorgesehen sei die Schaffung von 10 bis 15 Bauplätzen, so Bauabteilungsleiterin Julia Backenstraß auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Aufgrund dessen, dass sich die Grundstücke überwiegend in Privatbesitz befinden, schließt sich nach dem Bebauungsplanverfahren ein Umlegungsverfahren an“, erklärte sie. Während dieses Verfahrens könne die Stadt möglicherweise noch Flächen erwerben, aber dies sei ungewiss: „Deshalb kann noch keine Auskunft über eine zukünftige Vermarktung gegeben werden“, so Backenstraß.