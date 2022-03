Für vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen spendet die Verbandsgemeinde Bellheim 10.000 Euro. Am Mittwoch informierte Bürgermeister Dieter Adam (FWG) den Verbandsgemeinderat über einen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses, den der Rat einhellig bekräftigte.

Adams Vorschlag, die Spende aufzuteilen, fand ebenfalls Zustimmung: Danach soll Bellheims polnische Partnergemeinde Kozmin, wo zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen worden seien, 2500 Euro erhalten. Der Kreis Krotoszyn, in dem Kozmin liegt und der der Partnerlandkreis des Kreises Germersheim ist, der kürzlich einen Hilfstransport dorthin auf die Reise geschickt hatte, sollen 7500 Euro fließen. CDU-Fraktionssprecher Alfred Gadinger sagte, dass der Freundschaftskreis Bellheim-Kozmin in die Spendenaktion eingebunden ist und sich für Geld- anstelle von Sachspenden ausgesprochen habe. Initiiert haben den Freundschaftskreis Irma und Eugen Geißert, die 1981 die „Aktion Polenhilfe“ ins Leben riefen und Hilfstransporte nach Kozmin organisierten. Bürgermeister Adam informierte, dass derzeit 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Verbandsgemeinde untergebracht sind und 60 untergebracht werden könnten. Weiterhin wird nach Wohnraum von für Flüchtlinge gesucht.