Das war eine schlechte Idee: Nachdem ein Mann 10.000 Euro Bargeld von der Bank holte und im Handschuhfach seines Autos deponierte, war das Geld kurze zeit später verschwunden. Am Mittwoch, zwischen 16 und 18 Uh, brach ein bislang unbekannter Täter in der Englerstraße in der Karlsruher Innenstadt das geparkte Auto auf und entwendete das Geld. Ob es nun ein Zufall war oder der 40-jährige Geschädigte beim Geldholen beobachtet wurde, ist nicht klar. Auffälligkeiten konnte der Geschädigte jedenfalls keine feststellen. Bekannt ist lediglich, dass ihm ein Auto in blauer Farbe über einen längeren Zeitraum hinterherfuhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666 - 3311, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät an dieser Stelle, kein Geld oder Wertgegenstände unbeaufsichtigt in seinem Auto zu lassen.