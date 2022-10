Ein Geschenk bekommt jeder Mensch gerne – besonders aber Kinder. Und in Ländern wie Albanien ist das nicht selbstverständlich. Eine kleine Überraschung kostet nicht viel.

Für Bettina und Horst Spingler gehört das Packen von Geschenkepäckchen wie für jeden Haushalt zu Weihnachten dazu. Die Spinglers fangen jetzt schon damit an – nicht, weil sie besonders früh dran sind, sondern, weil sie die Päckchen weitergeben. Seit mehreren Jahren schon sammeln sie nämlich Weihnachtspäckchen in der Größe eines Schuhkartons für Schulkinder in albanischen Bergdörfern. „Für dort, wo niemand sonst hinkommt“, sagt Horst Spingler. Organisiert wird die Sammelaktion vom Christlichen Hilfsverein Wismar (CHW). Der Verein unterstützt eigenen Angaben zufolge die abgelegene Mokra-Region seit rund 30 Jahren. 2017 waren die Spinglers mit ihrem Sohn Paul mit dabei.

Der Inhalt der Schuhkartons ist weitestgehend festgeschrieben – damit die bedachten Kinder möglichst gleich beschenkt werden: Benötigt werden unter anderem Schulhefte, Bleistifte, Kugelschreiber, ein Zeichenblock und weitere Schulutensilien sowie Körperhygieneartikel wie Seife, Shampoo, Zahnbürsten, Zahncreme und mehr. Etwas Süßes – Gummibärchen und Schokolade – darf zu Weihnachten nicht fehlen. Eine exakte Packliste kann im Internet unter https://www.chwev.de/download/WPA2022_Flyer.pdf heruntergeladen werden oder die Flyer im Restaurant alte Post in Lustadt, bei der Kfz-Werkstatt Städtler oder beim Rewe-Markt in Schwegenheim mitnehmen. „Abgabeschluss für Päckchen ist der 4. November“, sagt Horst Spingler. Die Geschenkepäckchen dürfen zwar mit Weihnachtspapier beklebt sein, sollen aber öffenbar sein. Grund ist, dass die Päckchen teilweise umgepackt, die Inhalte angeglichen werden müssen – „weil manche doch teurere Sachen hineintun“, wie Horst Spingler sagt. Andererseits möchte der Zoll in Albanien teilweise in die Päckchen hineinschauen.

Neues Kinderheim geplant

Geholfen werden kann dem CHW aber auch bei einem anderen Projekt. Der Verein möchte sein Internat und Kinderheim in Bishnica neu bauen. Seit 1999 besitzt der Verein in dem Ort ein Gebäude, indem sich die Sozialstation befindet. Gleichzeitig wird es als Schule genutzt, um den Dorfkindern der Region eine Schulbildung zu ermöglichen. Da die Räume aus der stalinistischen Zeit in einem entsprechenden Zustand sind und nicht den Anforderungen entsprechen, möchte der Verein neu bauen beziehungsweise sanieren. Vor allem auch, weil Schüler aus weiter entfernten Dörfern „von Montag bis Freitag dort wohnen können“, sagt Spingler. Wie in einem Internat eben. Deshalb sei der Verein auch auf Geldspenden angewiesen, um seine Pläne umsetzen zu können. Die Kosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Die Eigenmittel müssen 150.000 Euro betragen.

Und Horst Spingler hat noch eine Idee, die er gerne verwirklichen würde: den Tourismus im Hinterland etwas ankurbeln. Vorstellbar für ihn sind Touren mit geländegängigen Fahrzeugen durch die Bergwelt. Er selbst war kürzlich mit seinem Geländewagen in Albanien und würde dort mit einem Bekannten, der als Führer dienen würde, gerne eine solche Tour organisieren. „Für den Mann wäre es eine zusätzliche Einnahmequelle, sagt Spingler. Für eine solche Tour im kommenden Jahr sucht der Lustadter noch Mitfahrer. Gleichzeitig könnte auf dem Hinweg auch benötigtes Material in den Fahrzeugen transportiert werden. Interessenten können sich bei ihm melden.

Info

Familie Spingler, Obere Hauptstraße 12, Lustadt, Telefon 06347 6982 oder 0151 12536273;