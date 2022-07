Mit einer handfesten Auseinandersetzung endete ein an sich glimpflich abgelaufener Unfall am Dienstagabend in Germersheim. Laut Polizei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die August-Keiler-Straße. Dort wollte er ein vor ihm fahrendes Auto überholen. Als dessen Fahrer jedoch beschleunigte, musste der 21-Jährige seinen Überholvorgang aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen. Beim Spurwechsel kam es dabei zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 300 Euro. Im Anschluss hielten beide Autofahrer auf einem Parkplatz, wo eine verbale Diskussion in eine handfeste Auseinandersetzung überging. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wird von der Polizei gebeten, sich zu melden.