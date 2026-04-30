Ein 16-Jähriger hat in Winden beim Überholen zweier anderer Radfahrer einen schwere Unfall gehabt. Der Jugendliche fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße von Steinweiler in Richtung Winden und wollte kurz vor dem Bahnübergang zwei vor ihm fahrende Radfahrer überholen, teilte die Polizei mit. Weil eine Vorausfahrende links abbiegen wollte, zog er nach links und prallte vor dem Andreaskreuz gegen die Schutzplanke. Er überschlug sich und blieb verletzt dahinter liegen. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und flogen ihn wegen einer schweren Beinverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stand nach Angaben der Beamten der Bahnverkehr.