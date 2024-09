Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche wurde eine junge Frau einem Post auf einem sozialen Netzwerk zufolge auf einem Parkplatz in der Waldstraße von einem Mann belästigt, der versucht habe, sie in ein Gebüsch zu ziehen. Dabei habe er die junge Frau mit einem Messer bedroht, ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen, wie es weiter in dem Post heißt. Sie habe sich gewehrt und da habe sie der Angreifer zu Boden geschlagen und sie habe dem Post zufolge wohl das Bewusstsein verloren. Dennoch sei es ihr gelungen zu fliehen, habe allerdings ihre Tasche mit persönlichen Dingen dort zurücklassen müssen. In dem Post wird der Mann beschrieben und soll einen roten Trainingsanzug mit Kapuze getragen haben. Er soll die junge Frau auf Russisch angesprochen haben und ihr gesagt haben, dass er sie vergewaltigen werde. Ein Zeuge soll den Mann bei der Esso-Tankstelle gesehen haben.

Der Sprecher der Kriminalpolizei in Landau, Benjamin Preis, bestätigt, dass eine Anzeige wegen eines Sittlichkeitsdeliktes bei der Germersheimer Polizei aufgenommen wurde und in diese Richtung vom zuständigen Kriminalkommissariat ermittelt werde. Aufgrund der laufenden Ermittlungen gebe es keine weiteren Aussagen zu dem Fall. In den Posts in verschiedenen sozialen Netzwerken heißt es auch, dass es weitere Fälle – möglicherweise durch denselben Mann – gegeben habe. Das kann die Polizei in Germersheim nicht bestätigen. Weitere Anzeigen zu solchen Delikten habe es nicht gegeben.