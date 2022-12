Nach ersten Ermittlungen der Polizei schlug ein bislang unbekannter Täter am Samstagmorgen auf der Kreuzung Kaiserstraße/Ritterstraße einen Mann zu Boden und entwendete dessen Brieftasche mit Bargeld in Höhe von 500 Euro. Ein 60-jährige Mann teilte den Polizisten gegen 5.30 Uhr mit, ihm soll ein Unbekannter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem er durch den Schlag zu Boden gegangen war, soll sein Geldbeutel geklaut worden sein. Nach der Erstversorgung durch einen hinzugezogenen Rettungswagen, wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich stark alkoholisiert. Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen rund 180 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben, welcher zum Zeitpunkt des Vorfalls dunkel bekleidet war. Zur Klärung des genauen Sachverhalts sind die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nun auf der Suche nach Zeugen, welche zur genannten Uhrzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es wird unter der Rufnummer 0721 6663311 um Hinweise gebeten.