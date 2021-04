Die rund 36 Meter lange Überführung der Ringstraße auf Höhe des US-Depots in Germersheim wird saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Arbeiten sollen Montag, 17. Mai auf der Bundesstraße 9 beginnen. Die Behinderungen für den Verkehr werden mehrere Monate andauern.

Die 1989 erbaute Überführung über die B9 weist nach Angaben der Straßenbaubehörde Korrosionsschutzschäden an den Stahlträgern auf, welche die Betonfahrbahnplatte der Überführung tragen. Aus diesem Grund wird der Korrosionsschutz an den Stahlträgern erneuert. Gleichzeitig werden auf der Ringstraße Kappen saniert und die Geländer erhalten eine neue Korrosionsschutzbeschichtung. Für die Erreichbarkeit und zum Schutze des vorbeifahrenden Verkehrs müssen auf der B9 Arbeitsgerüste errichtet werden, wodurch die B9 einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Das wird mit Verkehrsbehinderungen verbunden sein.

Die Arbeiten erfolgen dem LBM zufolge auf der B9 in drei Bauabschnitten (BA):

Zuerst wird die Fahrtrichtung Speyer von Karlsruhe kommend eingeengt und einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fahrtrichtung Karlsruhe (Süden) hat keine Einschränkungen.

In einem zweiten Schritt wird die jeweils linke Spur beider Fahrtrichtungen für die Arbeiten gesperrt. Der Verkehr wird dann auf die jeweils rechten Fahrstreifen einspurig je Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeleitet.

Während des dritten Bauabschnitts wird der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt und der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Fahrtrichtung Speyer ist zu diesem Zeitpunkt wieder ohne Einschränkung befahrbar.

Weitere Verkehrseinschränkungen wird es parallel zu den Arbeiten auf der überführenden Ringstraße geben. Allerdings wird hier lediglich die Geschwindigkeit reduziert. Der Verkehr wird unter Benutzung der mittigen Sperrfläche am Arbeitsbereich vorbeigeleitet. Die Auf- und Abfahrten auf die B9 am US-Depot bleiben während der gesamten Bauzeit offen.

Für jeden Bauabschnitt rechnet der LBM mit fünf Wochen Arbeitszeit. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden somit zwischen 3 bis 4 Monate andauern. Die Kosten gibt die Behörde mit zirka 350.000 Euro an und bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.