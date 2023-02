Auch in diesem Jahr findet das Treffen des Freundeskreises Limours auf Einladung des dortigen Freundeskreises in Frankreich statt. Anreise ist am Samstag vor Pfingsten (27. Mai) je nach Teilnehmerzahl mit Bus, Bahn oder Privat-Pkw. Dann geht es zunächst in die Gastfamilien. Für Pfingstsonntag ist dann ein Ausflug in das mittelalterliche Festungsstädtchen Bonneval geplant. Dieses ist für seinen Wasserreichtum bekannt und trägt nicht umsonst den Beinamen „Klein-Venedig“. Malerisch fließt der fließt der Loir (nicht zu verwechseln mit dem weiblichen Pendant: die Loire) in vielen Gräben durch den Ort. Vormittags unternimmt die Reisegruppe dann eine Fahrt durch diese Kanäle. Den Jugendlichen bietet sich die Gelegenheit den „Escape-Room“ (Live-Game mit vielen Rätsel, die zu lösen sind) zu besuchen. Nach dem Picknick wird in Illiers-Combray „La Maison de la Tante Léonie“ besucht. In diesem Anwesen hat der Schriftsteller Marcel Proust Teile seiner Kindheit verbracht. Pfingsmontag heißt es wieder „Au Revoir“ oder „Adieu“, wenn die Rückreise angetreten wird.

Untergebracht werden die Gäste des Minfelder Freundeskreises Limours wie immer in französischen Gastfamilien, damit bestehende Freundschaften gepflegt oder neue Kontakte geknüpft werden können. Der Preis ist abhängig von der Teilnehmerzahl und wird rechtzeitig vor der Fahrt mitgeteilt. Eine Anmeldung ist diese Woche noch im Netz oder bei der Vorsitzenden Jutta Zingler unter 07275 9169996 oder info@freundeskreis-limours.de möglich.