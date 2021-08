Eine böse Überraschung erlebte eine 31-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen. Von Freitag auf Samstag ließ sie ihren silbergrauen Seat Ibiza auf dem öffentlichen Parkplatz unweit des Fußballvereins Jockgrim stehen. Samstag Morgen entdeckte sie an der linken Fahrzeugseite im Kotflügelbereich vorne links, am Stoßdämpfer vorne links und am Scheinwerfer links, größere Schäden. Die verständigte Polizei nahm einen Verkehrsunfall auf, da die Schäden eindeutig auf einen Unfall hindeuteten. Im Parkzeitraum muss ein noch unbekanntes, vermutlich größeres, eventuell weißes Fahrzeug, beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto der 31-Jährigen gestoßen sein. Der Unfallverursacher fuhr von der Unfallstelle weg, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 1000 Euro.

Die Polizei Wörth nimmt Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug unter 07271 92210 oder piwoert@polizei.rlp.de entgegen.