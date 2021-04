Der St. Martins-Umzug und der Weihnachtsmarkt fallen vermutlich wegen Corona aus. Der Gemeinderat soll am Dienstag darüber entscheiden. Der Ausschuss für Bildung und Kultur hatte einstimmig dem Rat eine Absage empfohlen, auch wenn im Falle des Weihnachtsmarkts noch eine Besprechung mit den Ortsbürgermeistern der vier Außengemeinden abgewartet werden solle.

Auf Anfrage des Ordnungsamtes hatte die Kreisverwaltung Bedenken bezüglich beider Veranstaltungen. Mit den derzeit geltenden Richtlinien des Landes zur Corona-Lage seien die Einschränkungen zwar etwas gelockert, trotzdem bleiben deren Bedenken weiter bestehen. Dieser Meinung schließt sich das Ordnungsamt an. Daher sollte der St. Martins-Umzug abgesagt werden, wie im Kulturausschuss deutlich wurde. In den letzten Jahren hatte jeder der vier örtlichen Kindergärten eigene St. Martins-Umzüge durchgeführt. Diese soll unter Beachtung und Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Landesverordnung und Hygienevorschriften auch in diesem Jahr möglich sein.

Auch der Weihnachtsmarkt sollte in diesem Jahr ausfallen, so die Empfehlung des Ausschusses. Bei einem Gespräch mit Verbandsbürgermeister Matthias Schardt und den Ortsbürgermeistern aller vier Außengemeinden wurde beschlossen, dass der Gemeinderat entscheiden soll. Die Kulturgemeinde, die den Weihnachtsmarkt im Auftrag der Ortsgemeinde organisiert, hatte vorab schon bei Vereinen und Ausstellern nachgefragt, wer bereit sei, sich daran zu beteiligen. Acht von zehn angefragten Vereinen und neun von elf Ausstellern hatten ihre Bereitschaft erklärt. Den Anbietern war aber deutlich gemacht worden, dass eine endgültige Entscheidung erst Anfang Oktober fallen werde. Der Kulturausschuss hatte große Bedenken geäußert. Nach der neuen Corona-Verordnung müsste das Gelände eingezäunt, die Besucher zahlenmäßig erfasst und ihre persönlichen Daten registriert werden, zudem müsste auf Mindestabstände geachtet werden. Der Ausschuss konnte sich nicht vorstellen, dass unter diesen Voraussetzungen in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt möglich sein kann.

Info

Gemeinderatssitzung, Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr, Dampfnudel. Tagesordnung unter anderem: Austausch Hallenbeleuchtung in der IGS-Sporthalle; Richtlinie der Vereinsförderung der Gemeinde inklusive Jugendförderung; kostenfreie Nutzung der Veranstaltungsstätten durch die örtlichen Vereine; Durchführung St. Martins-Umzug und Weihnachtsmarkt; Anträge CDU-Fraktion „Konzeption und Errichtung eines Klettergerüsts in der Grundschule“ sowie „Sachstand über Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes“; Einwohnerfragestunde.