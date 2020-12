Stand Montag gibt es im Landkreis Germersheim 516 bestätigte positiv getestete Menschen, die Gesamtzahl beläuft sich auf 2421 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 81 seit der letzten Fallzahlmeldung am 23. Dezember). Fünf weitere ältere Personen sind an oder mit Corona verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 70. Es gibt nach den Weihnachtstagen keine neu betroffenen Einrichtungen im Landkreis Germersheim.

Statistik