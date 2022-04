Im März hat Bianca Krämer ein Yoga-Studio eröffnet. Ein Angebot für Menschen, die sich für die yogische Lebensweise interessieren oder die aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel nach einer Covid-Erkrankung, etwas für Körper und Geist tun wollen.

„Sich im eigenen Körper wohlfühlen“ – letztlich lässt sich nahezu alles, was Bianca Krämer über die Wirkung von Yoga berichtet, in diesem Satz zusammenfassen. Ob Anfänger oder fortgeschritten – in die Kurse könne Mann oder Frau jederzeit einsteigen. Die Kurse hätten kein festes Schema. Wie die Stunde beginne hänge davon ab, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen „grad drauf sind und was sie an dem Tag brauchen“, sagt Krämer. Seit zwölf Jahren praktiziert sie selbst Yoga. Sie habe eine traditionelle Ausbildung zur Yogalehrerin, unterrichte mit ihrem Team aber Anusara-Yoga.

Yoga sei kein Wellnessprogramm, stellt die 49-Jährige klar. Es sei ihr ein Anliegen, durch Yoga in Körper und Geist des Menschen Raum zu schaffen für neue Sichtweisen, neue (Selbst-)Erkenntnisse. „Ich bin nicht die Yogalehrerin, die dogmatisch auftritt“, betont Krämer. Yoga soll fördern, den Körper kraftvoller und stabiler machen. „Durch Yoga werden alle Bereiche angesprochen, über den Körper Geist und Emotionen.“ Was Yoga bewirke, zeige sich letztlich im individuellen Tun. „Über den Körper erreichen wir die Psyche“, sagt Krämer. Panik- und Angststörungen, Ermüdungs- oder Stresssymptome, körperliche Beschwerden nach einer Covid-Erkrankung sind Beispiele, die durch Yoga gebessert werden können.

„Da ich selbst und auch meine 13-jährige Tochter vom Post-Covid-Syndrom betroffen sind, weiß ich, was es bedeutet, wenn plötzlich nichts mehr geht, wenn die Leistungsfähigkeit so stark eingeschränkt ist, dass man gerade so den Tag übersteht.“ Yoga- und Atemübungen, Entspannungstechniken und Meditationen können in diesen Fällen helfen. Durch Yoga könne nachhaltig die psychische, physische und emotionale Stabilität gestärkt werden.

Die Getyoga-Kurse sind von den Krankenkassen zertifiziert und können bezuschusst werden. Krämer plant, demnächst auch Kurse in Schwangerschaftsyoga und Hormonyoga anzubieten.

Kontakt

Get Yoga-Studio, Jakobstraße 3, Germersheim, Telefon 0177 7457366, E-Mail: info@getyoga.de; Internet: www.getyoga.de