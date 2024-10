Die Wassersportfreunde feiern Jubiläum – trotz aller Widrigkeiten. Denn vor drei Jahren wurde dem Verein das Schwimmen und Segeln verboten.

„Wir wollen den Verein unbedingt erhalten, da sich in über 50 Jahren eine langjährige Freundschaft entwickelt hat“, sagt Sibylle Merz, Vorstandsmitglied der Wassersportfreunde Wörth im Gespräch mit der RHEINPFALZ anlässlich des Sommerfestes des Vereins. Sie ist auch Eigentümerin eines großen Geländeabschnittes der Halbinsel „Schauffele“.

Der Verein wurde im Januar 1973 unter anderem von ihrem Großvater Eugen Beyerle gegründet, feierte vergangenes Jahr sein 50-jähriges Bestehen und jüngst sein Sommerfest für die Vereinsmitglieder. Er hätte gerne auch die Bevölkerung eingeladen, aber das Gelände ist nur für seine Mitglieder – weiterhin über 50 – und für die Mitglieder des Sportfischer- und Fischzuchtvereins zugängig. Ansonsten ist es mit mehreren Toren um den See herum abgeschlossen.

Da gingen die Wassersportfreunde Wörth noch aufs Wasser. Foto: Wassersportfreunde/Merz

„Viele Leute wundern sich in Gesprächen, dass es unseren Verein überhaupt noch gibt, weil uns das Segeln und Schwimmen auf und in dem See ja vor etwa drei Jahren verboten wurde“, erzählt Sibylle Merz. „Der Kontakt zu anderen Vereinen und zur Öffentlichkeit ist durch diese Beschränkungen ziemlich verloren gegangen. Dabei hätten wir ihn gerne weiter gepflegt und würden uns auch an deren Veranstaltungen beteiligen.“

Die RHEINPFALZ hatte darüber im Mai 2021 ausführlich berichtet und kommentiert („Nach 50 Jahren: Segeln verboten“ und „Angeln erlaubt, segeln verboten). Die Wassersportfreunde segelten also Jahrzehnte auf dem Schauffele-See, bis sich herausstellte, dass sie dafür eigentlich eine Genehmigung brauchten, die sie aber nicht mehr bekamen. Daraufhin hat die Stadt auch die Steganlage abgebaut.

Hartmut Kempf und Jochen Deutsch (v. l.) am 3.Mai 2021 am Schauffele-See. Die Steganlage wurde inzwischen abgebaut. Archiv: van

Die Kreisverwaltung hatte auch wegen des Naturschutzes ihren Sport untersagt, weil am nördlichen Ufer der Flussregenpfeifer nistet. Außerdem teilte die Kreisverwaltung damals mit, dass es sich beim Schauffele-See um ein künstliches Gewässer handele, weshalb eine Segelnutzung gesetzlich verboten sei. Das verwundert den Verein, da in Neuburg und in Jockgrim auf den Seen wohl gesurft werden darf.

Sibylle Merz wurde bei den gerade stattgefundenen Neuwahlen wieder als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Patrick Kempf, der dem langjährigen Vorsitzenden Jochen Deutsch folgte. Weiterhin zweiter Vorsitzender bleibt Hartmut Kempf. Kassierer ist Kai Uwe Nowacki, Schriftführer Henri Breitzke.

Im Rahmen des Sommerfestes wurde ein Tischtennisturnier veranstaltet, bei dem jeder Teilnehmer einen Geldbetrag einsetzte. Der Erlös des Turniers wurde einer durch das Hochwasser geschädigten Familie gespendet.