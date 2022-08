Seit der Öffnung des Badesees am 31. Mai wurden 26.816 Besucher registriert, wie uns die Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Besucherstärkster Tag war bislang Sonntag, 19. Juni, mit 1785 Besuchern. Am Donnerstag, 4. August, dem bis jetzt heißesten Tag des Jahres in der Gemeinde, waren es 1022 Badegäste. Insgesamt wurden für den Rülzheimer Badesee am ehemaligen Sport- und Freizeitbad Moby Dick 243 Saisonkarten verkauft.