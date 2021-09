Der Landkreis Germersheim bekommt für die Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes Bundesfördermittel in Höhe von 226.347 Euro. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Der Landkreis Germersheim hat bereits ein Klimaschutzkonzept erstellt und will einen Klimaschutzmanager einstellen, um in den kommenden Jahren vorhandene Einzelaktivitäten und Potenziale zu bündeln. Inhaltliche Schwerpunkte werden im Bereich Energieeffizienz, besonders in Unternehmen und privaten Haushalten, in der Verstärkung des Einsatzes erneuerbarer Energien, im Bereich Planen-Bauen-Sanieren, im Mobilitätssektor, in der Klimawandelanpassung und in der Umweltbildung sowie der Öffentlichkeitsarbeit gesehen.