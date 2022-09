Zum 1. Oktober steigt der Mindestlohn auf 12 Euro. Davon profitieren auch Menschen in der Südpfalz, insbesondere Beschäftigte im Bereich Körperpflege, Floristik, Land-/Tierwirtschaft, Gastronomie, Reinigung und Einzelhandel. Friseure und Floristinnen, Kellner und Köchinnen, Verkäuferinnen und Putzkräfte. Das schreiben die Co-Vorsitzenden der SPD-Südpfalz, Jennifer Braun und Mario Daum, in einer Pressemitteilung.

Im Landkreis Germersheim werden insgesamt 6802 Frauen und Männer, und damit 13,3 Prozent der Beschäftigten von der Mindestlohnerhöhung profitieren. Im Landkreis Südliche Weinstraße liegt der Beschäftigtenanteil bei 17,8 Prozent, was insgesamt 6693 Menschen bedeutet. In Landau werden sogar knapp ein Viertel aller Beschäftigten (23,9 Prozent, 6642 Personen) eine Gehaltserhöhung erhalten, schreiben Braun und Daum. Vom Mindestlohn profitierten überdurchschnittlich Frauen und Beschäftigte in strukturschwachen Regionen.

Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro wurde von der SPD gegen den Widerstand von CDU/CSU und Arbeitgebervertretern durchgesetzt. Im Bundestag hat sich die Union bei der Abstimmung schlussendlich enthalten.