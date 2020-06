Die Fälle von aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Stadt Karlsruhe und im Landkreis hatten sich seit November 2019 gehäuft. Nun melden Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe einen Fahndungserfolg. Dabei spielt auch ein Versteck in einem Kleiderschrank eine Rolle.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen eine Gruppierung mit vorwiegend serbisch-montenegrinischer beziehungsweise kosovarischer Herkunft, heißt es in der Pressemitteilung. Die Männer stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung im südwestdeutschen Raum Zigarettenautomaten entwendet und die erbeuteten Zigaretten bundesweit an verschiedenen Abnehmer veräußert zu haben. Der Gruppierung werden aktuell etwa 100 Straftaten mit einem Gesamtschaden von über 200.000 Euro zugerechnet.

Bereits Mitte März konnten die Ermittlungsbehörden bei Durchsuchungen von sieben Wohnobjekten in Karlsruhe, Pforzheim und Bad Wildbad umfangreiche Beweismittel wie Zigaretten, Aufbruch- und Hebelwerkzeuge, mutmaßlich gestohlene Kfz-Kennzeichen, Bargeld, Mobiltelefone und sonstige Datenträger sicherstellen. Zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren wurden vor Ort festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.

Zwischenzeitlich hatte sich noch ein 25-jähriger per Haftbefehl gesuchter Tatverdächtiger gestellt und kam ebenfalls in Untersuchungshaft. Am Mittwoch konnte dann ein weiterer, 22-jähriger Tatverdächtiger in einer Karlsruher Wohnung, festgenommen werden. Er hatte sich in einem Kleiderschrank versteckt. Der Mann wurde am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt, der den gegen den Tatverdächtigen bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.