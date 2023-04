Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer die neue Kulturhalle in Schaidt nutzen möchte, muss spürbar mehr bezahlen als in der alten Turnhalle an der Grundschule. Das steht so in der Entgeltordnung, die der Ortsbeirat einstimmig beschlossen hat. Die örtlichen Vereine kommen dank einer speziellen Klausel günstiger davon als Auswärtige.

Weil eine neue Halle auch eine neue Gebührenordnung braucht, hat sich der Schaidter Ortsbeirat damit befasst, wie viel Miete fällig werden soll, wenn in der Kulturhalle gefeiert wird.