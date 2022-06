Die Stadtroute und Einkaufsschleife der Buslinie 595 hat die Fahrt aufgenommen. Den symbolischen Startschuss für das neue ÖPNV-Angebot im Germersheimer Stadtgebiet gab’s am Wochenende.

Ein sichtbares Zeichen für die Veränderungen sind am Bahnhof die beiden Haltestellen-Stelen, auf denen die aktuellen Busabfahrtszeiten angezeigt werden. Das neue Angebot beschränkt sich nicht nur auf die Stadtrouten, die von montags bis samstags zwischen den beiden Bahnhöfen Germersheim und Sondernheim pendeln, sondern auch auf die zusätzlichen Haltestellen der Rhein-Neckar-S-Bahn in Germersheim Mitte und den stark ausgebauten Wochenendverkehr auf der Regio-Buslinie 550. „Wir haben im gesamten Landkreis jetzt Verbesserungen eingeführt und in Planung. Aufwändige Fahrplanabstimmungen laufen beispielsweise derzeit für die Buslinie 590 zwischen Landau-Lustadt-Germersheim, die wir im Dezember umsetzen wollen“, so Landrat Fritz Brechtel, der zusammen mit Stadtbürgermeister Marcus Schaile und den in Kreis und Stadt Verantwortlichen für den ÖPNV sowie den beauftragten Busunternehmen Hetzler & Pfadt den Startschuss gab.

20 neue Haltestellen

Für Germersheim sind die neuen Routen eine deutliche Optimierung des ÖPNV. „20 neue Haltestellen an zwölf Standorten wurden beziehungsweise werden provisorisch eingerichtet. Wir werden sehr wohl die Fahrgastentwicklung beobachten. Alle Haltestellen, die sich bewähren, werden nach und nach barrierefrei ausgebaut. Allein 13 Fahrten fahren ab 5.27 Uhr ins Gewerbegebiet-Nord und nicht nur zu Daimler, sondern auch zu drei weiteren Haltestellenstandorten“, führt Bürgermeister Schaile aus. Er erwähnte auch, dass um 23.28 Uhr nochmals ein Bus von Germersheim nach Sondernheim verkehrt und dies nicht nur ein Bus für die Daimler-Mitarbeitende ist, sondern auch Fahrgäste aus der S-Bahn von Speyer ins Stadtgebiet mitnehmen soll.

Bürger werden um Geduld gebeten

Schaile zeigte sich anhand des erreichten Erfolges sehr zufrieden, hatten alle Beteiligten in den vergangenen Monaten doch viel Zeit und Arbeit in den Ersatz des Ruftaxis und die Anbindung in den ÖPNV investiert. „Durch die neue Stadtbuslinie wird ein Ruftaxi nicht nur ersetzt, sondern um ein Vielfaches verbessert. Ich freue mich sehr darüber, dass der Germersheimer Stadtrat die entsprechenden Gelder frei gemacht hat, um mit diesen das bestehende ÖPNV-Netz des Kreises zu erweitern. Das ist für das Nahverkehrsangebot in der Stadt Germersheim ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen, gleichzeitig stellt es nun auch eine große Bereicherung dar“, fasst Schaile zusammen.

Alle an den Verbesserungen Beteiligten wünschen sich nun, dass die seit Montag, 13. Juni, geltenden ÖPNV-Angebote von möglichst vielen Fahrgästen genutzt werden und weisen darauf hin, dass es mit dem 9-Euro-Ticket derzeit besonders günstig genutzt und ausprobiert werden kann.

Die Verkehrsunternehmen bitten die Bürger und Bürgerinnen gerade am Anfang um etwas Geduld, denn die neuen Linien müssten sich erst einspielen. Dieser Prozess lebe auch von den Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Das könne durchaus dazu führen, dass der Fahrplan nach einer Probephase angepasst werde.