In Baden-Württemberg hält die Landesregierung weiter an einer Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest. Gemäß der neuen Corona-Landesverordnung müssen Fahrgäste ab sechs Jahren bei Fahrten in Bussen und Bahnen auch weiterhin Mund und Nase bedecken. Darüber informiert der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Allerdings reicht eine medizinische OP-Maske aus. Eine FFP2-Maske wie bisher ist nicht mehr zwingend erforderlich. In Rheinland-Pfalz, in dem auch Teile des KVV-Verbundgebiets liegen, bleibt die Maskenpflicht im ÖPNV ebenfalls weiterhin bestehen. Der KVV macht zudem darauf aufmerksam, dass auch in den Kundenzentren zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern nach wie vor die Maskenpflicht gilt. Grundlage dafür ist das Hausrecht. Zudem wird darum gebeten, den Abstand von 1,5 Metern auch weiterhin zu beachten.