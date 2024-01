Zu einer weiteren Havarie auf dem Rhein kam es am Montagmorgen. Ein Öltanker, der mit rund 2000 Tonnen Öl beladen ist, verließ gegen 6.45 Uhr am Montag den Ölhafen Karlsruhe. Der Tanker wollte talwärts in Richtung Speyer fahren. Bei der Ausfahrt kam das Schiff möglicherweise zu weit auf die rheinland-pfälzische Rheinseite und blieb mit dem Heck auf einer Buhne hängen. Öl ist nicht ausgetreten. Das havarierte Schiff ist inzwischen wieder frei, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mannheim auf Nachfrage mitteilt.