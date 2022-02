Einer Ölspur im Bereich der K20 gingen Polizeibeamte am Montagmorgen nach. Bei ihren der Nachforschungen entdeckten sie ein beschädigtes Fahrzeug im Bereich der Grillhütte. Der Verantwortliche gab laut Polizei an, dass er einen plötzlichen Schaden am Fahrzeug hatte und die Ölspur verursacht habe. Zur Reinigung der Straße wurde eine Fachfirma angefordert.