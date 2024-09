Die protestantische und die katholische Kirchengemeinde in Germersheim veranstalten erstmals am Mittwoch, 4. September, und von da an regelmäßig am ersten Mittwoch im Monat, jeweils von 14 bis 17 Uhr zum ökumenischen Seniorencafé in den Nardinisaal im Klostergebäude in der Klosterstraße 13 in Germersheim ein.

Eingeladen sind laut Pressemitteilung Seniorinnen und Senioren jedes Alters, unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit. Geboten werden neben dem gemeinsamen Kaffeetrinken Gelegenheit zum Plaudern, „ein inhaltlicher Impuls“, gemeinsames Singen sowie Gebet und Segen. Ausgerichtet wird das Seniorencafé von Ehrenamtlichen beider Kirchengemeinden.

Wegen der Bauarbeiten an der katholischen Kirche erfolgt der barrierefreie Zugang zum Nardinisaal, der sich im Erdgeschoss befindet, derzeit vom Kirchplatz kommend über den Parkplatz des Klosters um das Gebäude herum zur hinteren Eingangstür. Für Rückfragen kann man sich an Peter Horn, Telefon 07274 919712, wenden oder an Hannelore Feth, 0174 2145659.