Ab Samstag, 12. September, bis Ende November geben Bio-Betriebe und Partner des Ökolandbaus im Ländle Einblicke in ihre Arbeitsweise. Es sind zahlreiche Veranstaltungen angekündigt wie beispielsweise Seminare „Do it yourself – Käsen“ oder „Mahl anders“. Auch eine „Bio-Genussradtour durchs Gäu“ sowie eine Veranstaltung „Herbscht isch“ stehen auf dem Programm. Die Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg richten sich an alle, die sich für ökologische Ernährung und eine nachhaltige Lebensweise interessieren. Pandemiebedingt ist für viele Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Infos und das gesamte Programm: www.oeko-aktionswochen-bw.de.