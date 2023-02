Seit den frühen Morgenstunden wird die 52-Jährige Natascha Graubner aus Leimersheim vermisst. Das teilte die Polizei Landau am Montag mit. Natascha Graubner habe ihre Wohnung verlassen, ihr jetziger Aufenthaltsort sei unbekannt, auch sei sie nicht erreichbar.

Eine Suche an ihren bekannten Anlaufstellen und Nachfragen in ihrem sozialen Umfeld hätten kein Ergebnis gebracht, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Das man innerhalb weniger Stunden an die Öffentlichkeit gehe, zeige, dass man diese Suche sehr ernst nehme. Natascha Graubner ist vermutlich mit ihrem Fahrzeug, einem grauen Mercedes C180, mit dem Kennzeichen GER-N 255, unterwegs. Auch ihr Sohn hat in den sozialen Netzwerken zu einer Suche aufgerufen.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.