„Fangen wir heute an, das Gute wieder in den Fokus unserer Gesellschaft zu stellen!“ Das wünscht sich Sven Leuthner, der bei der Mitgliederversammlung des ÖDP-Kreisverbands Südpfalz einstimmig zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 211 (Südpfalz) nominiert wurde. Der 28-Jährige, der in Lingenfeld aufwuchs und die „gute Pfälzer Lebensart“ liebt, gerne am Wochenende im Pfälzer Wald wandern geht oder die Zeit zu Hause im Garten genießt, wohnt mit seiner Partnerin in Oberhausen und arbeitet als Chemielaborant am Karlsruher Institut für Technologie in der Batterieforschung. Leuthner glaubt, dass die Südpfalz alles bietet, was benötigt wird: Arbeitsplätze, wunderschöne Natur, gesellige Menschen und leckeren Wein: „Gerne würde ich das für die nachfolgenden Generationen bewahren, damit diese das gleiche Glück haben wie ich. Mit der jetzigen Parteienkultur sehe ich dafür allerdings schwarz.“ Begründung: korrupte Politiker, halbherzige Klimapolitik, marode Schulen und viel zu wenig Ärzte auf dem Land. „Deshalb kämpfe ich mit der ÖDP für eine wirklich nachhaltige Politik, bei der der Bürger im Mittelpunkt steht und nicht der Wille ein paar Einzelner“, betont Leuthner.