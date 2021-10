Südpfalz. Thomas Gebhart (CDU), Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Bundestagsabgeordneter , wirft dem Land Rheinland-Pfalz vor, dass es zu wenige Medizin-Studienplätze anbietet. 2019 hat das Land die Zahl der Medizin-Studienplätze um rund 13 Prozent gegenüber 2016 erhöht. Mainz ist laut Landesregierung der Hochschulstandort mit der bundesweit dritthöchsten Zahl an Medizinstudienplätzen.

Gebhart sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Südpfalz und dem bestehenden und drohenden Ärztemangel. Dabei mangele es Gebhart zufolge nicht an jungen Leuten, die gerne Medizin studieren wollen. Es gebe regelmäßig deutlich mehr Bewerber als Studienplätze. Der Flaschenhals seien jedoch die Studienplätze. „Schon vor Jahren hätte daher die Zahl der Studienplätze in Rheinland-Pfalz deutlich erhöht werden müssen, was aber nicht passiert ist“, behauptet Gebhart.

Die Auswirkungen sind nach Ansicht des CDU-Politikers bereits jetzt zu sehen. Es werde immer schwieriger, in der Südpfalz und im ganzen Land etwa Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden, so Gebhart.

Im September 2019 hat der Mainzer Landtag das Gesetz zur Landarztquote verabschiedet. Damit werden 6,3 Prozent der rund 430 Medizinstudienplätze für Studenten reserviert, die sich vorab auf die Arbeit als Hausarzt in ländlichen Gebieten festlegen. Die CDU stimmte dagegen.