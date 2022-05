Eigentlich sollte das Ärztehaus in Bellheim Ende April fertig werden. Doch die Freigabe verzögert sich. Darüber wurde der Ortsgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung informiert, wie Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) auf Anfrage mitteilte. Ein neuer Termin wurde nicht genannt. Fest steht laut Gärtner, dass die Bellheimer Allgemeinmedizinerin Dr. Kerstin Sögding-Beck ihre Praxis ins Ärztehaus verlegen wird, wohin auch die Sonnen-Apotheke von der Schulstraße umziehen wird. Im Erdgeschoss seien noch Praxisräume frei, für die es mehrere Interessenten gebe. Das Gebäude am Ortseingang von Westheim kommend hat ein Bauträger errichtet, von dem es die Gemeinde kaufen will. Achteinhalb Millionen Euro sind dafür im Haushalt eingeplant.