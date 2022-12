Nachdem im Sommer die Sonnen-Apotheke, eine Hautarzt- sowie eine Physiotherapie-Praxis in das neue Ärztehaus am Ortseingang von Bellheim eingezogen sind, sind für eine geplante Gemeinschaftspraxis im Erdgeschoss noch immer 300 Quadratmeter frei. Die Gemeinde steht in Verhandlungen mit einem Netzwerk junger Mediziner, mit den „Südpfalz-Docs“. Diese wollen das Ärztehaus zu einem „Leuchtturmprojekt“ für die Region mit höchster Qualität und modernster Ausstattung machen (wir berichteten). Dabei soll mit den bereits in Bellheim vorhandenen Allgemeinmedizinern keine Konkurrenzsituation entstehen. Ziel des vor fünf Jahren gegründeten Vereins mit über 125 Mitgliedern ist es, dem Hausärztemangel durch neue Ideen und Projekte entgegenzuwirken.